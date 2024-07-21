Google Chrome, kullanıcılarını tehlikeli dosyalardan koruma konusunda bir adım daha atıyor. Halihazırda zararlı dosya indirmeye çalıştığınızda beliren kırmızı uyarı mesajına ek olarak, bu yeni özellikte ekranınız tamamen kırmızı olacak ve büyük bir uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız. Bu özellik, Chrome’un deneysel sürümü olan Canary’de test ediliyor ve başarılı olması halinde tüm kullanıcılara sunulacak.

Canary sürümünde test ediliyor

Chrome’un Canary sürümü, en yeni ve deneysel özellikleri barındırmasıyla bilinir. Bu yeni kırmızı uyarı ekranı da ilk olarak burada test ediliyor. Phishing (kimlik avı) siteleri ve kötü amaçlı yazılımlar için kullanılan tam ekran uyarılara benzer şekilde, bu özellik de kullanıcıların dikkatini tehlikeli dosyalara çekmeyi amaçlıyor.

Güvenli tarama için yeni bir adım

Bu yeni kırmızı uyarı ekranı ile kullanıcılar, varsayılan olarak “Güvenli Tarama’ya Dön” seçeneği ile yönlendirilecekler. Ancak, eğer kullanıcı gerçekten o dosyayı indirmek isterse “İndirmeye Devam Et” seçeneği ile ilerleyebilecek. Bu özellik, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımlardan ve tehlikeli dosyalardan korunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.