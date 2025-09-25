Google Haritalar, Türkiye’de uzun süredir eleştiri konusu olan uydu görüntülerindeki bulanıklığı kaldırdı. Yeni güncelleme ile kullanıcılar artık şehirleri ve bölgeleri yüksek çözünürlüklü şekilde görüntüleyebiliyor.

Yıllardır süren şikâyet sona erdi

Google Haritalar’ın uydu görünümünde Türkiye seçildiğinde detayların kaybolması, kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyordu. Haritayı net görmek isteyenler, çözümü uygulamanın ülke veya dil ayarlarını değiştirerek bulabiliyordu.

Uydu görüntüleri artık net

Yeni güncelleme ile bu sorun ortadan kalktı. Türkiye’deki kullanıcılar, uygulamayı doğrudan açtıklarında uydu görünümünü yüksek çözünürlükte görüntüleyebiliyor. Donanım Haber’in aktardığına göre, askeri tesisler ve MKE gibi kritik bölgelerde ise güvenlik nedeniyle bulanıklık devam ediyor.

Kullanıcı deneyimi değişti

Google’ın aldığı bu karar, Türkiye’deki kullanıcıların harita deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi. Değişiklik an itibarıyla tüm cihazlarda aktif hale geldi.