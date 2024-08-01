Google Haritalar, kullanıcıların doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla yeni bir özellik sunuyor. Artık Türkiye'deki kullanıcılar, orman yangınlarını canlı olarak takip edebilecek ve tehlike altında olduklarında anında uyarılar alabilecek.

Türkiye'ye gelen yeni özellik

Google Haritalar, dünya genelinde sunduğu navigasyon ve harita hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Son olarak, orman yangınlarını izleme özelliğini Türkiye'deki kullanıcılarına sunma kararı aldı. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar yangınların yayıldığı bölgeleri gerçek zamanlı olarak görebilecek ve yangın riskini daha iyi yönetebilecek.

Gerçek zamanlı izleme ve uyarılar

Yeni özellik, uydu görüntüleri, hava durumu verileri ve yerel yetkililerden gelen bilgileri bir araya getirerek çalışıyor. Google’ın yapay zeka destekli orman yangını izleme modeli, dört GOES uydusundan elde edilen verilerle birçok uydu görüntüsünü birleştiriyor. Bu sayede kullanıcılar, yangının nerelere yayıldığını anlık olarak görebiliyor ve risk altında olduklarında bildirim alıyor.

Yangın riskine karşı etkili koruma

Google’ın sağladığı bu yenilik, orman yangınlarının yaklaştığı bölgelerde yaşayan kullanıcıların korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yangınların yayılma durumuna ilişkin canlı veriler, vatandaşların güvenliğini artırmak ve olası riskleri azaltmak için kritik bir rol oynayacak.

Özelliğin çalışma prensibi

Orman yangını takibi özelliği, Google Haritalar uygulamasında uydu görüntüleri ve hava durumu verileri ile entegre olarak çalışıyor. Ayrıca, yerel yetkililerden gelen güncel bilgiler de sistemin parçası. Bu kapsamlı veri analizi sayesinde, kullanıcılar yangınların etki alanını ve gelişimini daha iyi takip edebiliyor.