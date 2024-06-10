Google'ın "Konum Geçmişi" özelliği, kullanıcıların belirli bir zamanda nerede olduklarını geriye dönük olarak kaydediyor. Ancak bu özellik, kullanıcıların tercihine bağlı olarak çalışmaya devam edecek.

Veri saklama süresi kısalıyor

Google artık konum geçmişini sadece üç ay sonra otomatik olarak silecek. Bu süre daha önce 1 buçuk yıldı.

Kullanıcı uyarısı

Google, kullanıcılarına tüm eski yolculuklarını sonsuza dek silinmeden önce 1 Aralık’a kadar kaydetmeleri gerektiğini bildirdi.

Veri yedekleme ve saklama süresi

Kullanıcılar verilerini yedekleyebilirler ancak bu artık varsayılan olarak kapalı olacak. Ayrıca, kullanıcılar artık konum geçmişinin varsayılan olarak saklanma süresini de değiştirebilecekler.