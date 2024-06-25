Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, dijital telif yasası gündemiyle bugün tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, komisyonda sunum yaparak Türkiye'deki dijital telif düzenlemeleri ve haberlere telif ödenmesi konusundaki görüşlerini paylaştı.

Türkiye'ye çifte standart uygulanmasın

Toplantıda, Türkiye'nin dijital telif ve haberlere telif ödenmesi konusundaki çalışmaları çerçevesinde Google'a "Türkiye'ye çifte standart uygulanmaması" çağrısı yapıldı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, emek hırsızlığı ve istismarının önüne geçilmesi için önemli bir adım olan bu konuda Google ve diğer arama motorlarıyla görüş birliğine varılmasının önemine dikkat çekti.

Dijital mecraların anayasası devletlerle yapılmalı

Yayman, dijital mecraların kendi anayasalarını devletler ile yapması gerektiğini vurgulayarak, dijitalleşme meselesinin siyaset üstü bir konu olduğunu ve dijitale sahip olanın geleceğe sahip olacağını belirtti.

Yapay zeka ve TikTok tartışmaları

Toplantıda ayrıca yapay zeka ve TikTok gibi dijital mecraların etkileri de tartışıldı. Yayman, TikTok'ta yaşanan son skandalı kınayarak, yapay zeka konusunun daha fazla konuşulması gerektiğini ve bu konuda bir komisyon kurulmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Dijital değerler haritası hedefi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, bu yaz yoğun bir çalışma yürüterek Türkiye'nin dijital değerler haritasını çıkarmayı hedefliyor. Bu çalışma, Türkiye'nin dijital geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.

Google'ın sunumu ne anlama geliyor?

Google'ın TBMM'deki bu tarihi sunumu, Türkiye'deki dijital telif düzenlemeleri ve haberlere telif ödenmesi konusundaki tartışmaları yeni bir boyuta taşıyor. Google'ın bu konudaki tutumu ve Türkiye ile yapacağı iş birliği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.