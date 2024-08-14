Companies Market Cap verilerine göre, aralarında Google, Apple ve Microsoft gibi şirketlerin bulunduğu en değerli 10 teknoloji şirketinin piyasa değerinin büyüklüğü, 2023 gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 17,6 trilyon dolar olan Çin'i geride bıraktı.

Dijital teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik büyüklüklerini hızla artırıyor. 2023 verilerine göre, en değerli 10 teknoloji şirketinin toplam piyasa değeri, Çin'in gayri safi yurt içi hasılasını (GSYH) geride bırakmış durumda. Bu durum, dijital ekonominin dünya çapında ne denli büyük bir güç haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Googleve Microsoft’un elektrik tüketimi, 24 teravatsaate ulaşıyor

Teknoloji devlerinin sadece ekonomik büyüklükleri değil, sahip oldukları servetler ve tüketim alışkanlıkları da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. ABD'li iş insanı Elon Musk, Bloomberg Billionaires Index'e göre 227 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde zirvede yer alıyor. İlk 10'da yer alan diğer iş insanlarının 8'i teknoloji sektöründen geliyor.

Teknoloji şirketlerinin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artan elektrik tüketimleri, dünya genelinde birçok ülkenin enerji tüketimini geride bırakmış durumda. Google ve Microsoft’un yıllık elektrik tüketimi, 24 teravatsaate ulaşıyor.

Bu miktar, Ürdün, İzlanda, Gana ve Kuzey Kore gibi ülkelerin yıllık elektrik tüketiminden daha fazla. İki dev şirketin toplamda 48 teravatsaatlik elektrik tüketimi, 223 milyon nüfuslu Nijerya'yı bile geride bırakıyor.

Veri merkezlerinin enerji ihtiyacı: Devlerin gerçek güç kaynağı

Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin elektrik tüketimindeki bu devasa artışın başlıca nedeni, sahip oldukları veri merkezlerinin enerji ihtiyacının hızla yükselmesi. Google'ın 2024 Çevre Raporu'na göre, şirketin veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2023 yılında yüzde 17 oranında artmış durumda.

Google’ın veri merkezleri, küresel çapta tüm veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yüzde 10'unu tek başına tüketiyor. Benzer şekilde, Microsoft da yapay zekâ alanındaki gelişmelerle birlikte elektrik tüketimini son 4 yılda iki kattan fazla artırarak 24 teravatsaate çıkardı.