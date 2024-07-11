Rekabet Kurulu, Google’ın genel arama motoru sonuç sayfasında sunduğu çeşitli özellikler aracılığıyla pazardaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına dair yürütülen soruşturmayı tamamladı. İncelemeler sonucunda, Google'ın bu uygulamalarının rekabeti engelleyici bir niteliğe sahip olmadığı ve bu nedenle şirkete idari para cezası verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Soruşturmanın detayları neler?

Rekabet Kurulu, Google’ın arama motoru sonuç sayfasında yer alan özellikler üzerinden pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığı iddialarını titizlikle değerlendirdi. Bu süreçte, Google’ın davranışlarının piyasadaki diğer oyuncuların faaliyetlerini haksız bir şekilde engelleyip engellemediği araştırıldı. Kurul, yapılan incelemeler sonucunda Google’ın mevcut uygulamalarının rekabet kurallarına aykırı olmadığı sonucuna vardı.

Kararın sonuçları takip edilecek

Rekabet Kurulu’nun bu kararı, Google için önemli bir zafer niteliği taşırken, diğer teknoloji şirketleri ve piyasa oyuncuları için de emsal teşkil edebilir. Kararın ardından, benzer iddialarla karşı karşıya kalabilecek diğer şirketler de bu kararın sonuçlarını yakından takip edecek.