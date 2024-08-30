Google'ın Chrome tarayıcısının gizli mod özelliği, kullanıcılarının internet aktivitelerini gizli tutma vaat ediyor. Ancak ABD’de açılan yeni bir toplu dava, bu vaadin gerçeği yansıtmadığını ve gizli modda bile kullanıcı bilgilerini izinsiz toplandığını öne sürüyor. Davanın sonucunda mağdurlar, 5 bin dolara kadar tazminat talep edebilecek.

Gizli modun iddia edilen gizlilik ihlali

ABD’de Google’a karşı açılan toplu dava, Chrome tarayıcısının 'gizli mod' özelliğinin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla gündemde. Davacılar, gizli modun kullanıcıların kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde topladığını ve bunun Kaliforniya’nın "Gizlilik İhlali Yasası"na aykırı olduğunu belirtiyor. Bu durum, kullanıcıların 5 bin dolara kadar (yaklaşık 170 bin TL) tazminat talep etme hakkı kazanmalarına yol açıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre, dava kapsamında 2016-2023 yılları arasında gizli mod kullanan Chrome kullanıcıları, tazminat talep edebilecektir. Davacıların avukatları, bu dönemde gizli mod kullanmış olan kişilerin Kaliforniya yasaları çerçevesinde tazminat hakkına sahip olduklarını duyurdu. Davanın, ABD’nin genelindeki tüm Google Chrome kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletildiği belirtiliyor.

Davacılar için çağrı

Dava, Google’ın kişisel bilgileri izinsiz topladığı iddialarıyla 2020 yılında başlatılmıştı ve başlangıçta 5 milyar dolara kadar tazminat talep edilmişti. Aralık 2023’ten bu yana dava bir ön anlaşma gereği duraklatılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta ABD temyiz mahkemesi, Chrome kullanıcılarının tazminat davası açabileceğine dair bir karar verdi. Bu gelişmenin ardından, avukat Don Bivens yeni davacılar için çağrıda bulundu ve dava yeniden canlandı.

Gizli modun etkili bir şekilde gizlilik sağladığına dair kamuoyunda oluşan algının yanlış olduğunu belirten avukatlar, Google’a karşı açılan davanın hukuk firmaları tarafından sürdürülen çalışmaların ardından yüksek yasal ücretlerin talep edildiğini de duyurdu. Örneğin, Boies Schiller Flexner, Susman Godfrey ve Morgan & Morgan hukuk firmaları, Google ile yapılan anlaşmalar için 217 milyon dolar yasal ücret talep etti.

Türkiye kullanıcılarının durumu

Dava yalnızca ABD'de geçerli olduğundan, Türkiye’deki kullanıcıların bu tazminattan yararlanma hakkı bulunmuyor. Ancak, bu durum Türkiye'deki kullanıcılar arasında Google'ın gizlilik politikalarına dair endişeleri artırabilir ve uluslararası düzeyde benzer davaların ortaya çıkmasına neden olabilir.