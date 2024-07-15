Alphabet, bulut tabanlı siber güvenlik girişimi Wiz’i yaklaşık 23 milyar dolara satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Bu dev anlaşmanın, teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Alphabet'ten dev yatırım hamlesi

Google'ın ana şirketi Alphabet, tarihindeki en büyük satın alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bulut tabanlı siber güvenlik girişimi Wiz’i yaklaşık 23 milyar dolara satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

Wiz'in başarısı ve potansiyeli

Merkezi New York’ta bulunan Wiz, yapay zeka tabanlı bulut siber güvenlik çözümleri sunarak gerçek zamanlı tehdit tespiti ve müdahale hizmetleri sağlıyor. Şirket, Microsoft ve Oracle gibi büyük teknoloji firmalarıyla işbirliği yapıyor ve özellikle büyük ölçekli kurumsal müşterilere yönelik teknolojik hizmetler sunuyor.

2023 yılında yaklaşık 350 milyon dolar gelir elde eden Wiz, Fortune 100 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 40’ı ile çalışıyor. Geçtiğimiz dönemde 12 milyar dolar değerlemeyle 1 milyar dolarlık bir özel yatırım turu gerçekleştiren şirket, sektörde hızla büyüyor.

Teknoloji sektöründe büyük yankı

Geçtiğimiz yıl Microsoft, 70 milyar dolarlık bir yatırımla Activision'ı satın alarak oyun dünyasında büyük ses getirmişti. Şimdi ise Google, dev bir anlaşma ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alphabet’in Wiz’i satın alma hamlesi, teknoloji sektörü için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Wiz'in işbirlikleri ve büyüme planları

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Wiz, Microsoft ve Amazon gibi çeşitli bulut hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapıyor ve Morgan Stanley, DocuSign gibi birçok büyük müşteriye hizmet veriyor. Şirketin ABD ve Avrupa pazarlarında toplam 900 çalışanı bulunuyor ve 2024 yılında dünya genelinde 400 yeni istihdam oluşturmayı planlıyor.