Google, telefon hırsızlıklarına karşı yeni bir güvenlik önlemi aldı. Android işletim sistemli cihazlar için duyurulan Kimlik Doğrulama (Identity Check) özelliği, hırsızların cihaz üzerinde kritik değişiklikler yapmasını zorlaştırıyor.

Bu yeni sistemle birlikte, belirli ayarları değiştirmeden önce sadece PIN veya şifre girmek yetmeyecek, aynı zamanda biyometrik doğrulama da zorunlu olacak.

Kimlik doğrulama nasıl çalışıyor?

Şu an için sadece Google Pixel cihazlarında aktif olan özellik, Samsung ve diğer Android telefonlara ise 2025 yılında gelecek.

Özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcılar, şu yolu izleyebilir:

Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik > Cihaz Kilidi > Hırsızlık Koruması > Kimlik Doğrulama

Ayrıca, güvenilir bölgeler tanımlanarak cihazın hangi konumda ekstra güvenlik gerektireceği de belirlenebiliyor.

Hangi işlemlerde zorunlu hale geliyor?

Kimlik Doğrulama aktif olduğunda aşağıdaki işlemler için biyometrik doğrulama ve PIN/şifre kombinasyonu gerekecek:

Kayıtlı şifreleri ve geçiş anahtarlarını görüntüleme

PIN veya şifreyi değiştirme

Cihazımı Bul özelliğini kapatma

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Biyometrik doğrulama veya ekran kilidini değiştirme

Google hesabı ekleme veya kaldırma

Google, bu güvenlik önlemini 2025 yılı itibarıyla Samsung cihazlara (One UI 7 ile) ve diğer Android telefonlara da sunacağını duyurdu.