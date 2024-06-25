Çıkışından yaklaşık dört ay sonra Türk kullanıcılar için erişime açılan uygulama, ayrıca başka dil seçenekleri de sunuyor.

Gemini Mobil Uygulaması Türkçe Desteğiyle Türkiye’de

Google, Mayıs ayında I/O geliştirici konferansında Gemini yapay zeka asistanının Gmail, Google Mesajlar ve YouTube gibi uygulamalara entegre edildiğini duyurmuştu. Şimdi ise Gemini sohbet robotunun mobil uygulaması, Türkçe dil seçeneğiyle Türkiye’de kullanıma sunuldu. Uygulama, Şubat ayında ABD’de tanıtılmış ve Nisan ayında Avrupa pazarlarında piyasaya sürülmüştü. Bu açılımla birlikte Japonca, Korece, İspanyolca ve Portekizce gibi yeni dil seçenekleri eklenmişti.

Gemini uygulaması, Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka’da da kullanılabilir durumda.

Gemini’nin Özellikleri

Gemini mobil uygulaması, Gemini 1.0 Pro tarafından destekleniyor ve kullanıcılara yazma, planlama, öğrenme gibi konularda yardımcı oluyor. Ücretli bir yükseltme seçeneği olan Gemini Advanced sürümü ise, 1.5 Pro’ya dayanarak 1.500 sayfaya kadar olan belgelerden karmaşık veri analizi görevlerine kadar çeşitli bilgileri işleyebilen 1 milyon token bağlam penceresi sunuyor.

Android 10 ve üzerini çalıştıran kullanıcılar, Play Store üzerinden Gemini uygulamasını indirebilirler. Ayrıca Gemini’yi Google Asistan uygulamasında varsayılan yapay zeka asistanı olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu sayede “Hey Google” sesli komutu ile Gemini’yi çağırabilirsiniz.

Uygulamanın Kullanım Alanları

Gemini uygulaması ile kullanıcılar yapay zekaya herhangi bir konuda bilgi sorabilir, sohbet edebilir veya bir e-posta oluşturmasını isteyebilir. Google Asistan’da bulunan zamanlayıcı ayarlama, çağrı başlatma ve hatırlatıcıları ayarlama gibi birçok ses özelliği de Gemini üzerinden kullanılabilir. Ancak, uygulama şu anda iOS’ta bulunmuyor. iOS kullanıcıları Google uygulaması aracılığıyla Gemini’ı kullanabilirler.

Google’ın Gemini uygulaması, Türkçe dil desteği ile Türkiye’deki kullanıcılar için daha erişilebilir hale gelirken, sunduğu geniş dil seçenekleri ile de uluslararası kullanıcılara hitap ediyor.