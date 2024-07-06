Google'ın 2023 yılı karbondioksit emisyonunun yüzde 24'ü (yaklaşık 3,5 milyon ton) piyasa bazlı kaynaklardan, yani satın alınan elektrikten geliyor. Şirket, ofislerinde ve diğer tesislerinde karbonsuz elektrik kaynakları kullanıyor olsa da, veri merkezlerindeki büyüme temiz enerji kaynaklarının yetebileceğinin çok üzerine çıkmış durumda. Özellikle Asya Pasifik gibi bazı bölgelerde karbon nötr olmayan enerji kaynaklarının kullanımı, Google'ın temiz enerji projelerinin devreye girmesini beklerken 'kirli' elektrik satın almak zorunda kalmasına neden oluyor.

Yapay zeka ve veri merkezlerinin enerji tüketimi

Yapay zeka bilişimine olan talepteki artış, veri merkezlerini büyüyen bir iş haline getirdi. Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Meta ve Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X gibi pek çok firma, yapay zeka projelerine güç katmak için milyonlarca GPU satın alıyor. Günümüzde veri merkezleri için geliştirilen en yeni GPU'ların sadece bir tanesi yılda 3,7 MWh güç kullanıyor. 2023 yılında satılan yaklaşık 3,9 milyon GPU'nun enerji tüketimi, 1,3 milyondan fazla eve yetecek miktarda elektriğe denk geliyor.

Enerji altyapısı ve gelecek beklentileri

Sektör uzmanları, yapay zeka büyümesinin enerji santralleri, uzun mesafeli iletim hatları ve trafo tesisleri gibi enerji altyapıları tarafından kısıtlanacağına inanıyor. Veri merkezlerinin 2028 yılına kadar yıllık yüzde 24,6 oranında büyümesi beklenirken, küresel enerji üretimi son 10 yılda yıllık sadece yüzde 2,5 oranında arttı. Bu durum, elektrik şebekelerinin alması gereken yolun her geçen gün arttığını gösteriyor.

Şirketler, enerji talebini karşılamak için daha fazla enerji santrali inşa edemiyor. Bunun yerine, daha fazla enerji üretirken karbon ayak izini artırmamak için rüzgar, güneş ve nükleer enerji santralleri gibi temiz enerji kaynaklarına odaklanıyorlar. Microsoft, gelecekteki veri merkezlerine güç sağlamak için küçük modüler nükleer santral araştırmalarına yatırım yapıyor.

Çözüm yolları ve gelecek stratejileri

Dünya, küresel ısınmayla savaşmaya devam ederken, şirketler yapay zekanın geleceğine güç sağlamak için temiz enerji kaynakları arıyor. Google gibi teknoloji devleri, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak için yenilikçi çözümler aramaya devam ediyor.

Google'ın karbon ayak izindeki artış, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ciddi adımlar atması gerektiğini gösteriyor. Yapay zeka ve veri merkezleri gibi enerji yoğun teknolojilerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, gelecekteki çevresel etkileri minimize etmek için büyük önem taşıyor.