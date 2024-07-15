ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini, son zamanlarda ciddi bir güvenlik sorunuyla gündeme geldi. Yapılan tespitlere göre, Gemini kullanıcı izni olmadan Drive'daki PDF dosyalarını tarayabiliyor, bu da kullanıcı güvenliği açısından büyük endişelere yol açıyor.

Google'ın yapay zekası Gemini'nin, kullanıcı izni olmadan PDF dosyalarını tarayabilmesi, kullanıcıların veri güvenliği ve gizliliği konularında ciddi endişeler yaşamasına neden oluyor. Yapay zeka danışmanı Kevin Bankston, vergi beyannamesini incelemesi sırasında Gemini'nin dosyayı otomatik olarak işlediğini fark ettiğini belirtti. Ancak Bankston, bu işlevi devre dışı bırakmanın veya kontrol etmenin mümkün olmadığını keşfetti.

Bankston'un incelemelerine göre, Gemini'nin bu özelliği yalnızca yapay zekanın belirli bir dosya içinde etkinleştirilmiş olması durumunda geçerli. Ancak bu durum, Google'ın kullanıcıların veri güvenliği ve gizliliği konusundaki endişelerini artıran bir durum olarak değerlendiriliyor.

Google şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmazken, kullanıcıların Gemini'nin PDF dosyalarını izinsiz okuması durumunda nasıl bir önlem alabilecekleri merak konusu.

Uzmanlar, Google'ın bu sorunu çözmesi ve yapay zeka modeli Gemini için daha şeffaf ve kullanıcı dostu ayarlar sunması gerektiğini vurguladı.