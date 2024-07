ANKARA (AA) - Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, Türkiye turnesinin ilk durağı olan Başkentte müzikseverlerle buluştu.

"The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu akşam sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Müzik dolu, keyifli bir akşam diliyorum." dedi.

Bregovic, aralarında "Vino Tinto", "Maki Maki" ve "Duj Duj"un bulunduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Müzikseverlerin dans ederek şarkılara ritim tuttuğu konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Sanatçı 8 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 12 Temmuz'da da İstanbul Maximum Uniq sahnesinde konser verecek.