Manisa'nın Gördes ilçesinde bulunan Gördes Devlet Hastanesi, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çeşitli ulaşım seçenekleriyle erişilebilir durumdadır. Akhisar, Salihli ve Demirci yönlerinden gelenler için farklı güzergahlar önerilmektedir. Şehir merkezi ve ilçe jandarma komutanlığını referans alarak hastaneye kolayca ulaşılabilir. Ayrıca, hastanenin iletişim bilgileri ve resmi web sitesi üzerinden gerekli bilgilere ulaşmak mümkün. Gördes Devlet Hastanesi’ne nasıl gidileceği ve iletişim bilgileriyle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Gördes Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Gördes Devlet Hastanesi’ne Akhisar yönünden gelen hastalar şehir girişinden ilk sola dönülerek hastaneye ulaşılabilir. Şehir merkezinden gelen hastalar ise ilçe jandarma komutanlığını geçince ilk sağa dönülerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

Salihli ve Demirci yönünden gelen vatandaşlar şehir merkezini geçtikten sonra Akhisar yolu üzerinde ilçe jandarma komutanlığını geçince ilk sağa dönülerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

Gördes Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Adres: Uzunçam Mahallesi Orman İşletme Küme Evleri Yanı No:24 Gördes/MANİSA

Telefon: 0236 547 10 15 (Santral)

:0236 547 10 34 (satın alma)

E-Posta: [email protected]

WEB ADRESİ: http://gordesdh.saglik.gov.tr/

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