Manisa’nın Gördes ilçesi ile Balıkesir’in Sındırgı ilçesini birbirine bağlayan yol, Manisa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile Gördes ve Sındırgı Belediyelerinin ortak çalışmasıyla yenilendi. Yıllardır vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri haline gelen yol, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kobaklar ve Yaylabayır mahalleleri arasında kalan, aynı zamanda iki ilçeyi birbirine bağlayan güzergâhta yapılan sathi kaplama çalışmasıyla ulaşım hem güvenli hem de konforlu hale geldi. Açılış törenine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yolun bölge için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Yıllarca bu yol üzerinden siyaset yapıldı, oy devşirildi. Ama yapmak bize nasip oldu. Artık Yaylabayır’dan Gördes’e ulaşım 30 kilometreye düştü. Vatandaşlarımızın çilesi sona erdi” dedi.

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke de iki ilçenin yıllardır süren kırgınlığını sona erdirdiklerini vurguladı: “Sındırgı ve Gördes yıllarca birbirine sırtını dönmüştü. Biz bu küslüğü bitirdik. Bu yol da dayanışmanın bir ürünü oldu. Dayanışmayla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Bizim tek hedefimiz halka hizmet. El ele vererek yılların sorununu çözüme kavuşturduk. Yolumuz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Birlik olunca her şey çok güzel oluyor. Hem Manisa hem Balıkesir belediyeleri olarak güçlerimizi birleştirdik. Bundan sonra da vatandaşlarımız için ortak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Dayanışma ruhunun en somut örneğini burada görüyoruz. Sorunlar tek tek çözülüyor” diye konuştu.

Törenin ardından vatandaşlar, yılların sorununu sona erdiren yolun açılışını coşkuyla kutladı.