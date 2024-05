Gördes Talana Karşı Direniyor

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu Köyü’nde maden arama çalışmaları başlatan firma tepkiye neden oldu. Ormanlık alanlarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten köylüler birlik olarak nikel madeni sondajı çalışması yapmak isteyen Nikel Kobalt AŞ’ye sert tepki gösterdi. Birlik olan halk firmaya karşı protesto gösterileri yaptı. Bu protestoya siyasiler ve STK’lar destek verdi. Firmanın 2014 yılından beri çalışmalarını sürdürdüğünü ve bugüne kadar Kızıloluk, Matal ve Türkmençatağı ormanlarını kaybettiklerini belirten halk, köyün bitişiğindeki Kocamurt yeşil alanını yok ettirmemek için uğraşıyor.

Firma ile köylüler arasında bu tartışmalar yaşanırken maden yetkilileri ise ormanı satın aldıklarını iddia etti. Nikel Madeni daha önce Turgutlu Çal’da yapılacaktı ancak oranın halkı büyük bir direniş gösterdiği için proje iptal edildi. Kalemoğlu’nda ise durum farklı. Nikel madeni açılmadan önce halka bilgilendirme toplantıları yapıldığı zaman halk karşı çıkmadı ve böylece Zorlu Grubu tarafından ÇED raporu alındı. Fakat halka verilen istihdam vaatleri tutulmadı. Ayrıca çevreye çok büyük zararların olduğu tespit edildi.

Firmanın özellikle sülfirik asitle ayrıştırma yapması sorun yaşattı. Tankerlerle dışarıdan getirilen 20-30 tonluk asitler kamyonların kaza yapması ile vadiden aşağı saçılınca sulardaki arsenik oranı 15 katın üzerine çıktı. Burada bulunan atık havuzu, Başlamış Barajı’na kadar olan bölgeyi tehdit ediyor. Barajın yıkılması halinde ise ortaya çıkacak çevre felaketinin iliç’i aratmayacak cinsten olacağı vurgulandı.

Öte yandan firma genişleme çalışmaları kapsamında yeni sahalarda sondaj yapmaya başladı. Gördes’te yıllık 1 milyon ton kapasiteli bir sülfirik asit fabrikası kurulmak isteniyor. Bir kimya profesörünün açıklamasına göre sadece yüzde 1 yoğunluk farkıyla bile 100 kilometre çapındaki bir alanda büyük facialar yaşanması ön görülüyor. Bu alanın bir tarafı Balıkesir’e bir tarafı ise İzmir’e uzanıyor.

BAKIRLIOĞLU: KÖYLÜLER SUSUZ KALACAK

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kalemoğlu köyü sakinlerinden 86 yaşındaki Atike Teyze ile birlikte köyü gezerken orman içinde şakayık çiçekleri bulduklarını belirterek, “Eğer biz mücadele etmezsek bu güzellikler maden sahası haline gelecek. Bu ormanda şu anda bu köyün su ihtiyacını karşılayan iki tane kuyu var. Burası maden sahası haline gelirse bu köylüler susuz kalacak. Her şeyi boş verin oradaki şakayık çiçeklerini korumak için bile olsa bu ormanlara sahip çıkmak lazım. 2007 yılından beri bu bölgede madencilik faaliyeti yapılıyor. 2011-2012 yılında da nikel zenginleştirme tesisi yapıldı. Her gün Gördes-Akhisar yolunda tonlarca sülfirik asit tesise geliyor ve her yıl mutlaka bir kaza oluyor” diye konuştu.

Bölgede hızla ağaç kesimi yapıldığına da değinen Bakırlıoğlu, “Buradan her geçtiğimde ormanların palet ve sunta sanayisi için kesildiğini görüyorum. Bu bölgede hızla ormansızlaştırma var. Elimizde kalan son ormanlara da ne yazık ki maden şirketi göz dikti. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemizde başarılı olacağız” dedi.

OKAR: DOĞAYA ZEHİR SAÇILDI

Ege Çevre ve Kültür Platformu Eşsözcüsü (EGEÇEP) Baha Okar, Muğla’dan, Akbelen’den, Kazdağları’na kadar Ege’de kalbi doğa ile birlikte atan herkesle dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Derdimiz ormanımızı, zeytinimizi, meramızı, denizlerimizi sermayenin doymak bilmeyen kar hırsına karşı korumak. Bu yüzden dayanışma içindeyiz. Şimdi Meta Nikel’in bu güzelim ormanları yağmalamasına geçit vermemek için toplandık. Bundan 15 sene önce belki de doğaya zarar vermez, bir iş kapısı olur diye bu madene gereğince karşı çıkmadınız ama bir ÇED raporu o gün onaylandı. Bugün ise o raporu usulsüzce hala geçerliymiş gibi kullanarak bu sondajı devam ettirmeye çalışıyorlar. O raporda yazmayan şeyler yaşandı. Doğaya zehir saçıldı” dedi.

ÇAVUŞ: 13 MAYIS’TA MAKİNELER İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Çadır nöbet alanında bekleyen Gördes ve Çevresi Çevre Tarih ve Kültür Derneği Başkanı Halil Çavuş, görevlilerin kendilerine orman yangınlarına müdahale için yol açtıklarını söylediğini aktararak, “Bu bilgiyi araştırınca nikel-kobalt şirketinin burada sondaj yapacağını öğrendik. 13 Mayıs’ta buraya sondaj makineleri girmeye çalıştı biz içeri sokmadık. Şu anki muhtarımız İbrahim Erdoğan çok büyük bir performans sergiliyor bu direniş içi. Bizler de ona destek veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Köy sakinlerinden Ahmet Mahir Çavuş ise yaşadıkları sorunları şu sözlerle dile getirdi: “Her gün gezdiğim ve mantar toplamaya gittiğim orman maden tehlikesiyle karşı karşıya. Köyümüz için direniyoruz. Bizim tek isteğimiz doğayı ve ağacı korumak.”