Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken, gün içerisinde test edilen seviyeler ağızları açık bıraktı. Gram altın piyasada 5 bin 40 lirayı bulurken Kapalıçarşı'da 5 bin 200 liraya yaklaştı.

Altın fiyatlarında yeni hafta rekorlarla başladı. Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesi küresel piyasalardaki belirsizlik altına olan talebi arttırdı. Güvenli liman konumunu giderek sağlamlaştıran altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününe rekorla başlamıştı ancak tansiyon düşmedi. Bugün de altın fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Gram altın güne 5 bin liranın üzerine çıkarak tarihi bir rekorla başlamıştı. Ancak gün içi rekoru bunu da geride bıraktı.

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken, Fed'in faiz indirimi kararıyla geçen hafta tansiyonu düşürmüştü. Alım fırsatı olabilecek bu dönemde rekor serisini ara ara soluklandıran altındaki bu hareketi etkileyen faktör, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül'de açıkladığı faiz kararıydı. Fed, 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda indirime gitmişti.

Ancak altın yeniden Fed’e odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklama, sarı metalin tansiyonunu yükseltti. Altın fiyatları düzeltmeye giderken, sakin seyir bir anda yönünü yukarı çevirdi. Yeniden tırmanışa geçen altında, yeni hafta yüksek başladı. Sabah saatlerinde 5 bin 001 liraya çıkarak tarihi zirvesini test etti.

Ancak bu seviyeyi de geride bırakan gram altın gün içerisinde 5 bin 040 lirayı buldu.

Saat 16:21 itibari ile tüm zamanların rekoru kırıldı: