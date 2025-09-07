Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından hakkında çıkarılan gözaltı kararına uyarak dün gece Antalya’da güvenlik güçlerine teslim oldu. Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı görevden almıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş adamı ve belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde Arslan’ın adı geçti. İddialara göre Arslan, Fazlı A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdi.

Yapılan incelemelerde Fazlı A.’nın Arslan’a veya bağlantılı hesaplara para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin bir dönem Fazlı A.’ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından bir süre kendisine ulaşılamayan Arslan, dün gece Antalya’da güvenlik güçlerine teslim oldu. Arslan’ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.