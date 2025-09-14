Kütahya’da kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Trafik Uzman Çavuş Yücel Yeşil, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole uçan araçtaki İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. yaralanırken, sürücü Abdullah D. gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Yeşil’in şehit olduğunu belirledi.

Şehidin cenazesi dün memleketi Manisa’ya getirildi. Bugün sabah saatlerinde Güneş Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Ardından cenaze, tören için Bayramşah Mahallesi'ne götürüldü.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehidin annesi Mukaddes Yeşil, boşandığı eşi Özlem Uygun ve 3 yaşındaki oğlu Yağız Efe Yeşil, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı öğle vakti mahalle meydanında kılındıktan sonra Bayramşah Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil, aile adına taziyeleri kabul etti. Babası Ahmet Yeşil’in ise geçen yıl yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayrıca, şehidin eski eşi Özlem Uygun’un hamile olduğu ve 2 gün içinde doğum yapmasının beklendiği bildirildi.