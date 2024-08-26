Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümünde, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden Kocatepe’ye kadar uzanan "Zafer Yürüyüşü"ne katılarak, tarihin izini süren Bucalı gençlere eşlik etti. Başkan Duman, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 102 yıl önce başlattığı bağımsızlık mücadelesini anmak ve aynı adımları yeniden atmak için orada bulunduklarını belirtti. “Düşmanın Anadolu’yu işgal ettiği o karanlık günlerde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yeniden yaktığı bu büyük yürüyüşü anıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu yürüyüş geleceğimize ışık tutuyor"

Başkan Görkem Duman, yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacaklarını ve genç nesillere de bu ruhu aşılamaya devam edeceklerini söyledi. “Bizler, Bucalı gençler olarak, Şuhut’tan Kocatepe’ye uzanan bu yolu adımlarken, sadece fiziksel bir mesafeyi katetmiyoruz; aynı zamanda o günlerin zorluklarını ve vatan sevgisini yüreğimizde hissediyoruz. Her adımımızda, vatanın bağımsızlığı için canını feda eden kahramanlarımızı ve Atatürk’ün kararlılığını bir kez daha anıyoruz” dedi.

Tarihi yürüyüşe gençlerden yoğun katılım

Buca Belediye Başkanı Duman, yürüyüş boyunca gençlere liderlik ederken, Atatürk’ün izinden ilerlemenin ve onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı. Duman, “Bu yürüyüş, geçmişi anmakla kalmayıp geleceğimize de ışık tutuyor. Atatürk’ün izinde ilerleyerek, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmakta kararlıyız. Bu onurlu yürüyüşte bizlere eşlik eden tüm kardeşlerime teşekkür ederim” diye konuştu.

Cumhuriyet'in ışığında geleceğe yürüyüş

Zafer Yürüyüşü boyunca büyük bir coşku ve gururla Atatürk’ün izinde olduklarını belirten Duman, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizin ışığı altında yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” diyerek, gençlerle birlikte Cumhuriyet'in temel değerlerini yaşatmaya ve geleceğe taşımaya kararlı olduklarını dile getirdi.