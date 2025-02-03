Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, ilçesinin tarım potansiyelini artırmak için önemli adımlar atıyor. Karacaağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Duman, burada kurulan üretici pazarını gezdi ve Buca'nın köylerinde 50'den fazla tarımsal ürünün üretildiğini belirtti. Başkan Duman, bu çeşitliliğin büyük bir değer taşıdığını ve üreticinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

"Onların yanında olmak bizim önceliğimiz"

“Tarımsal üretim, ülkemizin kalkınması için çok önemli. Biz de her zaman üreticimizin yanında olacağız. Üreticilerimiz ürünlerini rahatlıkla satabilmeli, kafaları ve gönülleri rahat olmalı. Onların yanında olmak bizim önceliğimiz” diyen Başkan Duman, üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Tarımsal faaliyetleri desteklemek, hedefimiz"

Başkan Duman, üretici pazarını gezdikten sonra Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Osman Onur Çınar ile birlikte köy kahvehanesini de ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Duman, köyün eksikliklerine göz atarak, tarımı Buca'da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti. “Buca'da tarımı ileriye taşımak istiyorum. Üretimi tekrar artırmak ve köylerimizdeki tarımsal faaliyetleri desteklemek, hedefimiz” şeklinde konuşan Başkan Duman, tarımın gelişmesi için her türlü desteği sunacaklarını yineledi.