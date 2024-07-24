Görkem Duman Lozan Antlaşması Zaferimizin Tescilidir

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu antlaşmanın esareti reddedenlerin mirası olduğunu ve Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zaferin anıtı olduğunu belirtti.

Esareti reddedenlerin mirası

Başkan Görkem Duman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması olarak kabul edilen Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Duman, mesajında Lozan Antlaşması’nın, Türk milletinin esareti reddederek kazandığı büyük bir zaferin simgesi olduğunu vurguladı.

"Lozan'dan Büyük Taarruz'a uzanan yol"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin, Büyük Taarruz ile kesin zaferle sonuçlandığını belirten Başkan Duman, şunları kaydetti: “Kan, gözyaşı ve acıyla kazanılmış bu müstesna zaferin tescili olan Lozan Barış Antlaşması, sadece bir antlaşma değil, ulusal kurtuluşumuzun taçlandırılmasıdır. Büyük Önder Atatürk’ün ifadesiyle, Lozan Barış Masası’nda yalnız üç dört yıllık değil, yüz yıllık hesaplar görülüyordu. Bu kadar eski, karışık ve kirli hesapların içinden çıkmak elbette kolay değildi. Lozan görüşmelerinde Türkiye’yi temsil eden İsmet İnönü, bu diplomatik savaştan başarıyla çıkmayı başarmıştır.”

Bir zaferin tescili

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Lozan Antlaşması’nın imzasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdelendiğini ve Sevr Antlaşması'nın geçersiz kılındığını belirterek, şunları ekledi: “Lozan Antlaşması esareti reddedenlerin bizlere mirası, emanetidir. Türk Tarihi’nde eşi benzeri görülmemiş bir zaferin anıtıdır. Ulus olarak varlığımızı borçlu olduğumuz Lozan Barış Antlaşması’nın 101. yılını kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan Kahramanı İsmet İnönü’ye şükran ve minnetimi yineliyorum.”