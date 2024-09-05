Görkem Duman’dan Hizmette Eşitlik Mesajı

Buca Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Görkem Duman’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, çeşitli komisyonlardan gelen önergeler görüşülürken, Başkan Duman, "Biz 72 millete bir nazardan bakıyoruz" diyerek, tüm vatandaşlara ayrım gözetmeksizin hizmet sunduklarını belirtti.

Cemevi için tahsis gündemde

Toplantının en önemli başlıklarından biri, Buca’da cemevi inşa edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmek istenen alan oldu. AKP Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, alanın mülkiyeti konusunda soru işaretleri olduğunu dile getirerek, “Buca Belediyesi’nin tahsis edebileceği uygun bir alan yok mu?” diye sordu. Sevil, CHP’li belediye başkanlarının verdikleri sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Başkan Duman’dan cemevi açıklaması

Başkan Duman, cemevi yapımıyla ilgili olarak dernek yöneticileriyle görüştüklerini ve uygun zamanda yer tahsis edeceklerini söyledi. "Biz, vatandaş ayrımı yapmadan hizmet sunuyoruz. Bunu da herkes çok iyi biliyor. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla herkese eşit mesafede duruyoruz" dedi.

Trafik sorununa ortak çözüm önerisi

Toplantıda dikkat çeken bir diğer gelişme ise AKP ve CHP Grup Başkan Vekillerinin Buca’nın trafik sorununu çözmek amacıyla sundukları ortak önerge oldu. Bu önergeyle, Buca-Bornova çevre yoluna yonca kavşak yapılması ve TOKİ yoluna bağlantı için ilgili kurumlara talepte bulunulması istendi.

Başkan Duman, Buca’nın trafiğini rahatlatacak bu öneriye tüm meclis üyelerinin destek vermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve “Bu tür ortak çalışmaların devamını diliyorum” diyerek, meclis üyelerine teşekkür etti.