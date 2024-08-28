Görkem Duman’dan Kadın Istihdamına Tam Destek

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli adımlar atan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına desteğini sürdürüyor. Başkan Duman, bu kapsamda, Dumlupınar Mahallesi’nde kadınların sosyal ve istihdama yönelik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Kolektif Etki Programı Derneği’ni (KEP) ziyaret etti.

Kadınlara yönelik projelere destek sözü

Ziyaret sırasında dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Duman, Buca Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerinin önemini vurguladı. Başkan Duman, “Kadınların güçlendirilmesi için geliştirilen her proje çok kıymetlidir. KEP’in çalışmaları bu anlamda büyük bir öneme sahip. Burası, kadınların sadece eğitim aldığı bir yer değil, aynı zamanda sosyalleşebildikleri, dayanışma içerisinde olabildikleri ve kadın haklarının savunulduğu bir alan. Bu tür projelerde her zaman iş birliğine hazırız” dedi.

KEP Derneği Eş Kurucusu Pervin Aydar Emeklioğlu, Belediye Başkanı Görkem Duman’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Başkan Duman’ın destek ve iş birliği sözünün kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.