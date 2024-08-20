Görkem Duman, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'ya, kendisine gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için teşekkürlerini iletti.

"Ziyaretlerinden dolayı minnettarım"

Görkem Duman, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Duman, "Sayın TBMM Başkanvekilimiz ve CHP Denizli Milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca ile İlçe Başkanımız Çağdaş Kaya’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.