Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir lokma hayrı ile Orman Şehitleri Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir ile birlikte tüm orman şehitleri dualarla anıldı. Lokma hayrına, orman şehitlerinin yakınları, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, orman personeli ve çeşitli vatandaşlar katıldılar.

Program, Cuma Namazı çıkışında Köyceğiz Hacıbey Camii önünde gerçekleştirildi. Bu vesileyle, 2021 yılı Haziran ayında Marmaris İçmeler yangını sırasında vefat eden Görkem Hasdemir ile orman yangınında su taşırken hayatını kaybeden gönüllü vatandaş Şahin Akdemir başta olmak üzere, tüm orman şehitleri dualarla anıldı.

Lokma hayrı ve dualar, şehitlerin ruhlarına ithafen yapıldı. Bu tür etkinlikler, toplumun bir araya gelerek manevi bir dayanışma içinde şehitleri anması ve onların hatıralarını yaşatması açısından önem taşıyor.

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, bölgede yaşanan acı olayları hatırlatmanın yanı sıra, toplumsal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor.