Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, görme engelli bir çift, altyapı çalışmaları sırasında kapağı açık bırakılan rögarın içine düştü. Çift, çevredeki vatandaşlar ve firma çalışanları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Altyapı çalışmaları sırasında, rögar kapağı açık bırakıldı

Olay, 18 Temmuz saat 11.15'te Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmanın altyapı çalışmaları sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak kapağı açık bırakılan rögar, görme engelli çiftin düşmesine neden oldu.

Görme Engelli öğretmen çift rögarı fark etmedi

Görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve eşi Emrah D., altyapı çalışması yapılan yolda yürürken açık rögarı fark edemeyerek içine düştü. Çift, çevredeki vatandaşlar ve firma çalışanlarının yardımıyla rögarın içinden çıkarıldı. Olayın ardından çift, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeterli güvenlik önlemi alınmaması tepki topladı

Olay sırasında rögar kapağının açık bırakılması ve etrafında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, görme engelli çiftin yaralanmasına sebep oldu. Görgü tanıkları, çalışmanın yapıldığı alanda yeterli uyarı levhası ve bariyer olmadığını belirtti.

Polis soruşturma başlattı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, rögar çevresinde ve firmanın çalışma alanında incelemelerde bulundu. Sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için altyapı çalışması yapılan alanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle görme engelli bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma alanlarında daha dikkatli olunması ve uyarı levhalarının belirgin şekilde yerleştirilmesi önem arz ediyor.