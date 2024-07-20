Muğla'da, görme engelli İbrahim Üste ve Hatice Özbek Üste'nin düzenlenen düğün töreni, sevginin ve mutluluğun engel tanımadığını gösterdi. Dernekleri ve ailelerinin destekleriyle hayatlarını birleştiren çift, topluma umut ve ilham verdi.

Sevgi Engel Tanımadı

Muğla'da, görme engelli İbrahim Üste (66) ve Hatice Özbek Üste (51) çiftinin düğün töreni, engellere rağmen sevginin gücünü gözler önüne serdi. Çift, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği'nde tanıştıktan sonra, arkadaşlarının ve ailelerinin destekleriyle evlilik kararı aldı. Bu anlamlı günlerinde, dernek üyeleri ve sevdikleri, düğün töreninde onların mutluluğuna ortak oldu.

"İbrahim ve Hatice'nin mutluluğu bizim için çok önemli"

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, "Bu tür etkinliklerle topluma entegre olmalarını sağlıyoruz. İbrahim ve Hatice'nin mutluluğu bizim için çok önemli. Onlara küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bize" şeklinde konuştu. Çetinözlü, derneklerinin haftalık buluşmalarında da bu tür desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Damat ve gelin"Çok mutluyuz. Rabbim sağlık ve mutluluk versin"ifadelerini kullandı.

Damat İbrahim Üste, "Evlilik hem dünya hem ahiret için güzellikler getirir. Hatice Hanım'ı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Gelin Hatice Özbek Üste ise, "Çok mutluyuz. Rabbim sağlık ve mutluluk versin. Birlikte olduğumuz bu anları çok değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Düğün, sadece iki kişinin değil, tüm topluluğun gönlünde iz bırakan bir etkinlik oldu ve engellere rağmen sevginin her zaman galip geleceğini bir kez daha gösterdi.