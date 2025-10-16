Eskişehir’de bir kişinin market içinde küçük bir çocuğa şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Yetkililerden olayla ilgili açıklama bekleniyor.

Markette şiddet anları kamerada

Eskişehir’de alışverişe gelen bir kişinin, küçük bir çocuğu darbettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde çocuğun şiddet gördüğü anlar saniye saniye kaydedildi ve büyük tepki topladı.

Kullanıcılar, videoya sert yorumlarla tepki gösterdi.

Olayla ilgili olarak resmî makamlar ve yetkililerden açıklama bekleniyor. Gelişmeler oldukça haber güncellenecek.