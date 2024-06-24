Yapılan 4 saatlik görüşmenin ardından CHP'li Karatepe, önemli açıklamalarda bulundu. Karatepe, dört ana başlık altında öneriler sunduklarını ancak hiçbir konuda anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Görüşmenin detayları ve CHP'nin talepleri

Asgari ücret zammı

Karatepe, enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamda asgari ücrete zam yapılmamasını kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Asgari ücrete yılın ikinci yarısında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Emekli aylıkları

Emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Tarımsal destekler

2006'dan bu yana çiftçilere sağlanmayan 89,6 milyar dolarlık desteğin önemine dikkat çekti.

Bu desteklerin verilmediği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paraların verilerini Bakan Şimşek'e sunduklarını belirtti.

Vergide adalet

Türkiye'de vergide adaletin sağlanmadığını ifade etti.

İnsanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesi gerektiğini vurguladı ve bu konuda düzenleme yapılması için bazı önerilerde bulundu.

Görüşmenin sonuçları

Karatepe, sundukları dört talep konusunda da Bakan Şimşek ile anlaşma sağlayamadıklarını belirtti. Özellikle asgari ücret ve emekli aylıkları konularında, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde zam yapılmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tarımsal desteklerin eksikliğine ve vergide adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.