Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Benfica ile görüşmeler yapmak üzere Lizbon'a geldi.

Jose Mourinho, Benfica için Lizbon'da!

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından yeni adresi merakla beklenen Jose Mourinho, Benfica ile görüşmeler yapmak için Portekiz'e gitti ve Lizbon'a iniş yaptı. 62 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Lizbon'da basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mourinho açıklama yaptı

Benfica soruları üzerine konuşan Mourinho:

“Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. ‘Evet’ dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim.” açıklamasını yaptı. Deneyimli teknik adam, “Benfica'ya ‘Hayır’ diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa’nın dün gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğünü ve el sıkıştığını duyurdu. Son görüşmelerin ardından, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.