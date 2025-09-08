Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Yönetim, Borussia Dortmund eski teknik direktörü Nuri Şahin ile görüşmelere başladı.
Süper Lig ekibi Başakşehir, 2023-24 sezonu başında göreve getirdiği teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.
Başakşehir yönetimi, Atan’ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını hızlandırdı.
Nuri Şahin görüşmeleri
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, turuncu-lacivertliler, son olarak Borussia Dortmund’da görev yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladı. Görüşmeler olumlu ilerlerse, Şahin kısa süre içinde takımın başına getirilecek.