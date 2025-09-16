Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlayacak Göztepe, geçtiğimiz sezonki üstünlüğünü sürdürerek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Göztepe geçen sezon Beşiktaş’a geçit vermedi

Süper Lig’de 6’ncı haftanın açılış maçında cuma günü Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Göztepe, geçen sezon rakibine karşı elde ettiği başarıları tekrarlamak istiyor.

2024-25 sezonunda Beşiktaş’a hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında İstanbul’da Beşiktaş’ı 4-2 mağlup eden Göztepe, kupa çeyrek finalinde de deplasmanda aldığı galibiyetle dikkat çekmişti. Ardından İzmir’de oynanan kupa mücadelesinde 3-1 kazanarak yarı finale yükselen Göztepe, ligde ikinci yarıda ise Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

Göz-Göz bu sezon yenilgisiz ilerliyor

Bu sezona da iddialı bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 5 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

Deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar,

Fatih Karagümrük’ü 2-0 yendi,

Kayserispor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü.

Evinde ise 2. hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, 4. haftada Konyaspor karşısında 1-1 beraberlikle yetindi.

Topladığı 9 puanla haftaya 4. sırada giren sarı-kırmızılılarda sağ bek Ogün Bayrak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş karşılaşması öncesinde bilet fiyatları da açıklandı.