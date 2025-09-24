Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla sürdürdü.
Çift antrenmanla hazırlıklar devam ediyor
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını sürdürüyor.
Sabah antrenmanında fiziksel dayanıklılık çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, akşam seansında ise dar alanda oyun ve savunma-hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Maç 27 Eylül Cumartesi
Göztepe, kritik Eyüpspor karşılaşmasına hazırlanırken teknik heyet ve oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi.
İzmir ekibi, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.