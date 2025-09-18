Süper Lig’de 6'ncı haftanın açılış maçında Beşiktaş’ı konuk edecek Göztepe, tüm camiasıyla birlikte kritik randevunun hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar stadı dolduracak.

Göz-Göz Evinde Şölene Hazır

Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de Beşiktaş’ı konuk edecek Göztepe, tüm camiasıyla birlikte kritik randevuya kilitlendi.

Geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, tüm hazırlıklarını tamamlarken, taraftarlar da çıkan biletleri tükettikten sonra stadı tamamen dolduracak. Göztepeli futbolseverlerin, görsel bir şölene imza atacağı ifade edildi.

Geçen sezon Beşiktaş’a karşı hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda başarılı sonuçlar alan Göztepe, yeni bir zafer elde edebilmek için geri sayıma geçti.

İç sahada ilk galibiyet için hedef belirlendi

Bu sezon evinde oynadığı Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, ilk iç saha galibiyetine odaklandı. Taraftarlar, takımlarının zaferi için stadyumu coşkulu bir şekilde dolduracak.

Sabra ve Ogün’ün Durumu

Göztepe'de sakatlığı süren genç golcü İbrahim Sabra'nın maça yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini korurken, omzundan sakatlanan sağ kanat Ogün Bayrak ise mücadelede forma giyemeyecek.