Orta Saha Hedefi Isaac Solet: Teknik direktör Stanimir Stoilov'un onayı ile orta saha için 22 yaşındaki Fransız oyuncu Isaac Solet gündemde. Son olarak Slavia Sofia'da görev yapan Solet, daha önce de Romanya 2. Lig ekiplerinden Spartac Bucuresti ve Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giymişti.

Hatayspor'dan Dele Bashiru

Göztepe, Hatayspor'da forma giyen Dele Bashiru ile de temas kurdu. Geçen sezon 29 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, Manchester City altyapısından yetişmiş ve Sheffield Wednesday ve Hatayspor'da forma giymişti.

Golcü sorunu Ali Sowe ile çözülebilir

Sarı-kırmızılılar, golcü sorunu için de Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe'ye yöneldi. Bu sezon 30 maçta 6 gol ve 3 asist üreten 29 yaşındaki Gambiyalı forvet, Ankaragücü'nün küme düşmesi ve Süper Lig'de oynama arzusu transferi kolaylaştıran etkenler arasında. Sowe daha önce de Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.

Nielsen ayrılıyor

Göztepe'ye geçen sezon devre arasında Malmö'den transfer edilen 36 yaşındaki stoper Lasse Nielsen'in ise ayrılmak üzere olduğu belirtiliyor. 19 maçta 1 gol atan Nielsen'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği ve kendisine kulüp bulmak için temaslara başladığı ifade edildi.