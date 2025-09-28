Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

Eyüpspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Maçın en net fırsatlarından biri 48. dakikada yaşandı. Allan’ın hatalı pasının ardından Draguş, ceza yayı çevresinden şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

90+2. dakikada Emre Akbaba, sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Thiam’a topu gönderdi. Thiam’ın kafayla yaptığı vuruşu, Eyüpspor kalecisi Felipe son anda kurtardı.

90+7. dakikada ise bir köşe vuruşu sonrasında, ceza sahası sol çaprazında Ampem’in ortasında Thiam tekrar kafayla vurdu, fakat kaleci Felipe çizgi üstünde topu kontrol etmeyi başardı. Karşılaşma bu anların ardından golsüz sona erdi.

Eyüpspor, Göztepe’yi evinde 0-0’lık skorla ağırladı. Göztepe, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirirken, Eyüpspor ise galibiyet alamadı.

