Süper Lig'in başlamasına sayılı saatler kala, Göztepe taraftarının heyecanla beklediği forvet ve kaleci transferi hala gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaptığı 7 transferin ardından, özellikle kaleci ve golcü pozisyonlarına odaklanmış durumda. Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Göztepe yönetimi, bu kritik mevkilere imza attırmak için girişimlerini hızlandırdı.

Göztepe, sezonun ilk maçında Antalyaspor deplasmanına çıkacak ve ardından 17 Ağustos'ta iç sahada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçların ardından kaleci ve forvet transferlerinin resmileşmesi bekleniyor. Kaleci için gözler, geçen sezon da kadroda yer alan Southampton'dan Mateusz Lis'e çevrilmiş durumda. Forvet arayışında ise Göztepe'nin geniş bir aday listesi bulunuyor. Takımın mevcut golcüleri arasında Brezilyalı Romulo ve Kubilay Kanatsızkuş yer alıyor, ancak taraftar daha güçlü bir forvetin kadroya katılmasını dört gözle bekliyor.

Boupendza Süper Lig’e geri dönüyor

Göztepe, Süper Lig'in tanınan isimlerinden Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. MLS ekibi Cincinnati'de forma giyen 27 yaşındaki Gabonlu golcü, daha önce Hatayspor'da gol krallığı yaşamıştı. Boupendza'yla Kasımpaşa ve Yunan kulüpleri PAOK ile AEK'nın da ilgilendiği biliniyor. Göztepe, bu transferi bitirerek hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ogün Bayrak'tan kötü haber

Göztepe, Süper Lig'e iki yıl aradan sonra dönmenin heyecanını yaşarken, sezonun ilk maçı öncesi sakatlık haberiyle sarsıldı. Fehervar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ogün Bayrak, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kaçıracak olan tecrübeli sağ bekin yerine Nazım Sangare'nin forma giymesi bekleniyor.