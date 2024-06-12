Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan ve stadın mimarı Bünyamin Derman önemli açıklamalarda bulundu.

Kerem Ertan, "Çok güzel ve mutlulukla biten bir sezonu geride bıraktık. Başarıya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu başarılar sürekli olur. Layık olduğumuz ligde yıllarca mücadele ederiz. Armamızı Avrupa'da temsil ederiz" dedi.

Ertan, seyirci ortalamasında Türkiye'de 5'inci olduklarını belirterek, "İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Stat isim hakkı bizim için çok değerli. Sağlık sponsorluğumuz çok önemli bir kalem. Sağlık sponsorumuz Medicana olacak" şeklinde konuştu.

Mağazacılığın kulüp için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertan, Göz-Göz Store'un yeniden yapılanacağını duyurdu.

Ayrıca, Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig öncesi deplasman tribünün düzenleneceğini belirtti. Engelli taraftarların önemine de değinen Ertan, ayrıcalıklı bir deneyim sunacaklarını söyledi.

Göztepe'nin stadının mimarı Bünyamin Derman, Başkan Mehmet Sepil'le uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyayı gezdik ve sıkı çalıştık. Stadın altına yaşam mekanları kurduk. Artık sadece maçlar için değil, sürekli yaşayan bir alan yarattık" dedi.

Derman, projelerinin Başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edildiğini ve harika bir yapı ortaya çıktığını ifade etti. Devlet büyüklerine stadlarını sunduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tesislerini beğendiğini belirtti.

Ayakta seyirci uygulamasının Almanya'da nasıl yapıldığını incelediklerini dile getiren Derman, kapasite artırımının yanı sıra yeni locaların maraton tribününe yapılacağını söyledi. Tribünlerin yıkılıp büyütülmesinin mümkün olmadığını çünkü yerin kısıtlı olduğunu vurguladı.

Derman, "UEFA normlarına uygun ne varsa yapılır. Yeni localar için çalışıyoruz. Kamusal alanlarla ilgili çalışmalarımız yapılıyor. Maraton tribünü yeni localar için en uygunu. Elbette deprem yönetmeliği de önemli. Bununla ilgili de olumlu yanıt aldık. Yönetime yeni kapasiteyi sunacağız. Gürsel Aksel Stadı, şehir içi stadı nasıl olurun en iyi örneğidir" şeklinde konuştu.