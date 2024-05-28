Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dış transerde birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı-kırmızılılar Pendikspor forması giyen Mame Thiam için temaslara başladı. Pendikspor ile Süper Lig’den küme düşen Mame Thiam’ın İstanbul temsilcisiyle 2027’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Gelecek sezon Süper Lig’de oynamak isteyen Senegalli futbolcunun ise Göztepe’ye yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Öte yandan Göz-Göz AEL Limassol'den Djalma Silva ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sambacıyı İzmir’e getirip imza attıracak.

Golcü kimliğiyle öne çıkıyor

Sezonun ilk yarısını Kayserispor’da geçiren Senegalli golcü 12 gol 2 asistlik katkı vermişti. Ardından devre arası Pendikspor’a transfer olan deneyimli santrafor İstanbul temsilcisinde 6 gol, 5 asist ile takımına katkı verdi. Toplamda 37 Süper Lig maçına çıkan forvet 18 gol, 7 asist yaptı. Süper Lig gol krallığı yarışında ise 18 gol ile Edin Dzeko’nun ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Atınç yuvada kalacak

Öte yandan Göztepe iskelet kadrosunu korumak için çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce sol beki kaptan İsmail Köybaşı ve Nijeryalı orta saha Antony Dennis ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda, takım kaptanlarından stoper Atınç Nukan'ın da Göz-Göz'de kalmak istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimi ile Southampton'ın Wembley Stadı'nda Leeds United ile oynadığı Championship Play-Off finaline giden tecrübeli oyuncu, kalma talebini iletti. Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getiren Atınç'ı kurmayların da bırakmak istemediği ifade edildi.

Bu sezon yedek kalmasına rağmen hiçbir sorun çıkarmayan tecrübeli savunmacıyla bir aksilik olmazsa nikah tazelenecek. Göztepe'ye 2019-2020 sezonunda gelen Atınç Nukan, bu sezonun ikinci devresine kadar düzenli olarak forma giydi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle yedek kulübesine çekilen oyuncu, bin 213 dakika süre alıp 2 kez ağları sarstı. Teknik ekibin de önümüzdeki sezon Atınç'tan faydalanmayı düşündüğü kaydedildi.