Süper Lig’de milli aranın ardından Alanyaspor deplasmanına çıkacak Göztepe’de, sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan uzak kalan Junior Olaitan’ın sahalara dönmesi bekleniyor.

Olaitan sahalara dönüyor

Süper Lig’de Göztepe, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. İki haftadır sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan orta saha oyuncusu Junior Olaitan, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Beninli 10 numara, Eyüpspor ve Başakşehir maçlarında forma giyememişti. Ancak milli arada Benin Milli Takımı kampına katıldı ve hızla iyileştiği ifade edildi.

Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor

Göztepe, milli takım yolunda ülkelerine giden Bokele, Sabra, Cherni ve Miroshi hakkında açıklama yaparken, Olaitan ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Olaitan’ın Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble’dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla 6 maçta görev yaptı ve tüm maçlara ilk 11’de başladı. Olaitan, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, tekniği ve hızıyla taraftarların beğenisini kazandı.