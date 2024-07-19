Süper Lig’de iddialı bir kadro kurup kalıcı olmak isteyen Göztepe, transferde savunma hattını güçlendirmeye odaklandı. Hazırlık maçlarında savunma zaafiyetinden yakınan teknik adam Stanimir Stoilov defans hattını güçlendirmek için kurmaylara listeyi verdi.

Sarı-kırmızılılar, savunmanın sağına yapacağı hamle için rotasını İstanbul'a çevirdi. Göz-Göz yönetimi, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois'i gündemine aldı. Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadro yapılanmasında düşünülmeyen Dubois için sarı-kırmızılı İzmir ekibi devreye girdi.

İlk önce Fransız defansın menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim, olumlu dönüş aldı. Ancak Galatasaray'daki geleceği henüz belirsiz olan futbolcunun süre istediği iddia edildi.

İlk teklifi yapacak

2022 yaz transfer döneminde Galatasaray’a katılan Fransız bek oyuncusu ilk senesinde sarı kırmızılılar da Süper Lig Kupası’nı kazanmayı başarmıştı. Ardından bu sezon Başakşehir’e kiralık olarak katılan sağ bek turuncu lacivertliler de toplam 31 maça çıktı.

Bu süre zarfında bir gol ve yedi asistlik skor katkısı sağlamayı başardı. Yönetim, İstanbul ekibinin temsilcileriyle temasa geçerek futbolcu için teklifini iletecek. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Dubois'in bonservisinde sorun çıkması halinde kiralık olarak transferi söz konusu olacak.