Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, yurdun büyük bölümünde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Denizli-Antalya karayolunda, etkisini hızla gösteren yoğun kar, sürücülere büyük zorluklar yaşattı. Kar yağışının yanı sıra meydana gelen sis ve buzlanma, yol güvenliğinde büyük tehlike oluşturdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, karayolu kısa süreliğine Antalya istikametine büyük araçlar ve kış lastiği bulunmayan araçlara kapatıldı. Tır ve otobüs gibi büyük araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri, buzlanmayı engellemek amacıyla tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Yolda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer sadece 5 metreye kadar düştüğü bildirildi. Karayolu üzerinde polis ekipleri güvenlik tedbirleri alarak, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından karayolu, kısa süreli kapalı kalışının ardından trafiğe yeniden açıldı.