Süper Lig'e yeniden yükselen Göztepe, dış transferde ilk imzayı Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile attıktan sonra, golcü arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli forvet Umut Nayir’i transfer etmek için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Umut, devre arasında Pendikspor’a kiralanmıştı.

Umut Nayir Göztepe’ye sıcak bakıyor

2016-2017 sezonunda Göztepe forması giyen 30 yaşındaki santrafor, yeniden İzmir ekibine dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe’de sezonun ilk yarısında 13 maçta gol atamayan Umut Nayir, Pendikspor'da ise 18 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Transferde takas gündemde

Göztepe’nin transfer planları bununla da sınırlı değil. Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrafor Paul Onuachu'yu transfer etmek isteyen Trabzonspor, bu transferin gerçekleşmesi halinde Göztepe’ye iki futbolcu vermeyi teklif etti. Bu hamle, Göztepe'nin kadrosunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.