Göztepe, Süper Lig'in ilk iki haftasında deplasmanda Antalyaspor ve Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puanı hanesine yazdırdı. Özellikle Fenerbahçe maçında gösterdikleri performansla dikkat çeken yeni transferler, gelecek adına büyük umut verdi.

Yeni yıldızların parlaması

Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen pes etmeyen Göztepe, yoğun baskı sonucunda 2 gol atarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçta yeni transferlerin performansı büyük rol oynadı. İç sahada ilk kez forma giyen Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet, Dismas Miroshi, Malcom Bokele ve Juan Silva, gelecek için taraftarlara umut verdi.

Koray Günter’in liderliği ve golü

Daha önce Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarıyla Süper Lig'de tecrübe kazanan stoper Koray Günter, Fenerbahçe karşısında 68. dakikada Göztepe'yi umutlandıran golü attı. Defanstaki başarılı performansıyla da göz dolduran Koray, maç boyunca güven verdi.

Juan Silva’dan ayağının tozuyla asist

Göztepe’nin son transferi Brezilyalı forvet Juan Silva, İzmir’e geldikten bir gün sonra sahaya çıktı ve Fenerbahçe karşısında 90+6. dakikada Romulo’ya asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu asist, Göztepe'nin maçtan puanla ayrılmasında kritik bir rol oynadı.

Savunmada Dismas Miroshi ve Djalma Silva etkisi

Savunmanın solunda görev alan Dismas Miroshi, güçlü fiziği ve yerinde müdahaleleriyle Fenerbahçe karşısında etkili oldu. Sol bekte görev yapan Djalma Silva ise dinamik performansıyla dikkat çekti ve oyunun her iki yönünde de etkili oldu.

Orta sahada Isaac Solet, oyunun temposunu belirleyen bir performans sergiledi. Oyuna sonradan dahil olan stoper Malcom Bokele ise kısa sürede gösterdiği başarılı oyunla tam not aldı.