Göz kapağı ameliyatlarının son yıllarda hızla yayıldığına dikkat çeken Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nden Prof. Dr. Ayşe Yağcı, bu operasyonların hem sağlık hem de kozmetik nedenlerle tercih edildiğini belirtti.

Estetik ve fonksiyonel nedenlerle artan ilgi

Prof. Dr. Ayşe Yağcı, yaşa bağlı veya doğuştan gelen yapısal bozuklukların estetik kaygılar ve torbalanma gibi şikayetlere yol açtığını ve bu sorunların blefaroplasti (göz kapağı estetiği) ameliyatları ile tedavi edilebildiğini söyledi. Göz kapağı ameliyatları, sadece görünümü iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda göz sağlığını korumayı da hedefliyor.

Göz kapağının işlevselliği nasıl artırılır?

Göz kapağı ameliyatları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yağcı, operasyonların estetik kaygıların ötesinde, göz sağlığını iyileştirmek amacıyla da yapıldığını ifade etti. “Göz kapağındaki sarkma veya torbalanma, gözün normal açılmasını veya kapakların tamamen kapanmasını engelleyebilir. Bu durumlarda ameliyat, görme alanını açarak veya göz kapaklarının işlevselliğini düzelterek görme iyileştirmesi sağlar,” dedi. Özellikle üst göz kapağının sarkması, göz kuruluğu veya gözde yorgunluğa neden olabilir. Ameliyat ile göz kapağının işlevselliği düzeltilerek göz sağlığı korunur.

Kişiye özel ameliyat planları

Prof. Dr. Yağcı, göz kapağı ameliyatlarının uzman bir doktor tarafından, hastanın bireysel durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenen bir tedavi planı doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. “Ameliyatın temel amacı, hastanın görünümünü iyileştirmek veya göz sağlığını korumaktır,” ifadelerini kullandı.