Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, göz kapağı sarkmalarının estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olduğunu belirtti. Blefaroplasti ve Browplasti ameliyatları ile bu sorunların giderilebileceğini ifade etti.

Üst göz kapağı sarkmalarına çözüm

Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, genellikle yaşla birlikte ortaya çıkan üst göz kapağındaki sarkmaların ve alt göz kapaklarındaki torbalanmaların, estetik ve fonksiyonel problemlere neden olduğunu belirtti. Göz kapağı sarkmasının görmeyi olumsuz etkilediğini ve günlük yaşamda rahatsızlık yarattığını dile getiren Altınbay, Blefaroplasti ve Browplasti ameliyatlarıyla göz kapaklarının ve kaşların konumunun düzeltilebildiğini söyledi.

Ameliyatların detayları

Operasyonlar hakkında bilgi veren Op. Dr. Altınbay, “Yaşla birlikte ve yapısal nedenlerle üst göz kapağında sarkmalar ve alt göz kapaklarında torbalanmalar oldukça sık görülür. Alt göz kapağındaki gevşeme ve bozulmalar gözyaşı kalitesini etkileyip göz kuruluğuna neden olabilir. Üst göz kapağı düşüklüğü, kaşların kaldırılmasını gerektirebilir, bu da yorgunluk ve baş ağrısına yol açabilir. Blefaroplasti ve Browplasti ameliyatları, lokal anestezi altında yapılır. Aynı seansta hem üst hem de alt göz kapakları ameliyat edilebilir. Ameliyat sonrası hafif ödem ve morarma oluşabilir, ancak birkaç hafta içinde bu durum düzelir” ifadelerini kullandı.

Erken yaşta tedavi edilmeli

Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, göz kapağı düşüklüğünün (pitozis), çocuklarda ve erişkinlerde farklı rahatsızlıklara neden olduğunu belirterek erken tedavinin önemini vurguladı. Altınbay, “Çocuklarda göz kapağı düşüklüğü, kalıcı göz tembelliğine neden olabileceğinden, özellikle göz bebeğini örtüyorsa mümkün olduğunca erken ameliyat edilmelidir. Erişkinlerde ise göz kapağı düşüklüğü, yorgunluk ve sosyal problemlere neden olabilir. Yaşlanmayla birlikte olan göz kapağı düşüklüğü ameliyatları Blefaroplasti ile birlikte yapılmalıdır. Ameliyat öncesi ayrıntılı bir göz muayenesi ile kişiye özel ameliyat planlanmalıdır. Pitozis ameliyatları lokal anestezi ile hasta iletişim halinde gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası ödem ve hafif morluklar oluşabilir, ancak bu durum birkaç hafta içinde düzelir. Ameliyat sonrası hastalar genellikle yaşam kalitelerinin arttığını, sosyal ilişkilerinin düzeldiğini ve görünümlerinin olumlu yönde değiştiğini ifade etmektedir” dedi.

Beyza Tekin Altınbay kimdir?

Eğitim

Ankara Fen Lisesi 2005-2009

95.94/100.00

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009-2015

3.14/4.00

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi – ABD

Genel Cerrahi Stajı 08.2014

Dahiliye-Hematoloji Stajı 09.2014

Dahiliye-Onkoloji Stajı 10.2014

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Oftalmoloji Uzmanlık Eğitimi 2016-2020

99/100 (Mesleki Bilgi) 98/100 (Mesleki Uygulama)

Projeler

2008-2009 Bor Atık Ürünlerini Kullanılarak Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi (TUBITAK İç Anadolu Bölge Üçüncüsü)

2011-2012 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I. ve III. Öğrencilerinin Kadına İlişkin Namus Anlayışı İle İlgili Tutumlarının Karşılaştırılması

2018-2019 Vücut Postürünün Göz İçi Basıncına Etkisinin Değerlendirilmesi

2019-2020 (Tez) Optik Koherens Tomografi Anjiografi Retinal Vasküler Dansite Ve Faz Ölçümlerinde Tekrarlanabilirlik ve Diürnal Varyasyon

İlgi Alanları

Katarakt ve Refraktif Cerrahi

Okuloplastik Cerrahi

Yüz Medikal Estetiği

Pediatrik Oftalmoloji

Tıbbi Retina

Aktiviteleri

Ankara Üniversitesi Latin Dans Grubu 2011-2012

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları Grubu2009-2010

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sanat Topluluğu Karakalem 2010-2013

ODTÜ İzci Topluluğu 2010-2016

Ayrıca Türk Oftalmoloji Derneği Üyesi