Göz Kapağı Düşüklüğünde Erken Müdahale Önemli

Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, yaşla birlikte üst göz kapağında sarkmalar ve alt göz kapaklarında torbalanmaların ortaya çıktığını ve bu durumun görmeyi olumsuz etkileyebildiğini söyledi. Blefaroplasti ve Browplasti ameliyatlarıyla göz kapaklarının ve kaşların konumunun düzeltilebildiğini ifade etti.

Operasyonun detayları

Göz kapağı ameliyatları hakkında bilgi veren Op. Dr. Altınbay, "Üst göz kapağındaki sarkmalar ve alt göz kapaklarındaki torbalanmalar oldukça sık görülen bir durum. Bu problemler göz kuruluğuna ve günlük yaşam kalitesinin düşmesine yol açabilir. Üst göz kapağı düşüklüğü, kaşları sürekli kaldırma ihtiyacı yaratarak yorgunluk ve baş ağrısına neden olabilir" dedi. Bu ameliyatlar, lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor ve üst göz kapakları, kaşlar veya her iki göz kapağı aynı seansta ameliyat edilebiliyor. Ameliyat sonrası hafif ödem ve morarma olabilse de birkaç hafta içinde bu durum düzeliyor.

Göz kapağı düşüklüğünde erken müdahale

Göz kapağı düşüklüğünün (pitozis) çocuklarda ve erişkinlerde farklı rahatsızlıklara neden olabileceğini belirten Op. Dr. Altınbay, erken tedavinin önemine dikkat çekti. Çocuklarda göz kapağı düşüklüğünün kalıcı göz tembelliğine neden olabileceğini ve bu durumun estetik ve psikolojik sorunların ötesine geçtiğini vurguladı. Erişkinlerde ise göz kapağı düşüklüğünün görmeyi bozabileceğini ve sosyal problemlere yol açabileceğini söyledi.

Ameliyat süreci ve sonrası

Pitozis ameliyatlarının lokal anestezi altında yapıldığını ve ameliyat sırasında hastanın kapaklarını hareket ettirmesi istenerek ince ayarların yapıldığını belirten Op. Dr. Altınbay, ameliyat sonrası ödem ve hafif morlukların birkaç hafta içinde düzeleceğini ekledi. Ameliyat sonrasında hastaların yaşam kalitesinin arttığını, sosyal ilişkilerinin düzeldiğini ve görünümlerinin olumlu yönde değiştiğini ifade etti.