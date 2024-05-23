Göz muayenesi, göz sağlığınızı değerlendirmek ve olası sorunları tespit etmek için yapılan bir dizi test ve incelemeyi içerir. Muayene genellikle bir göz doktoru (oftalmolog) veya optometrist tarafından gerçekleştirilir.

İşte genel olarak göz muayenesinin nasıl ilerlediğine dair bir özet:

Hasta Bilgileri ve Geçmiş: Muayene, hastanın kişisel bilgileri, tıbbi geçmişi ve göz sağlığı ile ilgili mevcut şikayetlerinin alınmasıyla başlar.

Daha önce geçirilmiş göz hastalıkları, kullanılan ilaçlar ve ailede göz hastalığı öyküsü gibi bilgiler önemlidir. Görme Keskinliği Testi: Bu test, hastanın uzak ve yakın mesafedeki görme yeteneğini değerlendirmek için yapılır.

Genellikle harf tabloları veya resimler kullanılarak gerçekleştirilir.

Gerekirse "pinhole" testi ile düzeltilebilir görme kaybı olup olmadığı kontrol edilir. Kırma Kusuru Ölçümü: Otorefraktometre adı verilen bir cihaz veya manuel yöntemlerle hastanın gözündeki kırma kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat) belirlenir.

Bu, uygun gözlük veya kontakt lens numarasının belirlenmesine yardımcı olur. Göz İçi Basıncı Ölçümü: Glokom (göz tansiyonu) riski taşıyan hastalarda göz içi basıncı ölçülür.

Bu genellikle "non-contact tonometre" adı verilen bir cihazla yapılır. Göz Kapakları ve Ön Segment Muayenesi: Biyomikroskop adı verilen bir cihazla göz kapakları, kirpikler, konjonktiva (gözün beyaz kısmını örten zar), kornea (gözün önündeki saydam tabaka), iris (gözün renkli kısmı) ve lens incelenir. Göz Dibi Muayenesi: Uzmanından tuz tüketimi yorumu | Bunlara dikkat edin! Göz bebeği büyütücü damlalar kullanılarak göz dibi (retina, optik sinir, damarlar) incelenir.

Bu muayene, diyabet, hipertansiyon ve diğer sistemik hastalıkların gözdeki etkilerini değerlendirmek için önemlidir. Ek Testler: Gerekirse göz hareketleri, görme alanı, renk görme ve diğer özel testler de yapılabilir. Değerlendirme ve Tedavi: Muayene sonuçlarına göre göz doktoru, hastanın göz sağlığı durumu hakkında bilgi verir ve gerekli tedavi veya коррекция yöntemlerini önerir.

Gözlük, kontakt lens, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gibi seçenekler değerlendirilebilir.

Göz muayenesi genellikle ağrısız ve hızlı bir işlemdir. Düzenli göz muayeneleri, göz sağlığınızı korumak ve olası sorunları erken teşhis ederek tedavi etmek için önemlidir. Özellikle 40 yaşından sonra veya ailede göz hastalığı öyküsü varsa, yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmanız önerilir.